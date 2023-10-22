Бастрыкин потребовал доклад о деле мигрантов, ограбивших ребёнка в Самаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить для него доклад по делу о подростках-мигрантах, ограбивших ребёнка в Самаре, сообщает пресс-служба ведомства.

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В социальных сетях появилось видео, на котором подростки-мигранты ограбили ребёнка, также есть кадры, на которых они преследуют с угрозами группу детей.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по факту грабежа.

Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что угрожавшие губернатору Самарской области Дмитрию Азарову мигранты задержаны, напоминает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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