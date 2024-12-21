УФСБ: ВСУ попытались атаковать крупную электроподстанцию в Донецке
Украинский беспилотник с кумулятивно-фугасным зарядом перехвачен у крупной электроподстанции в Донецке. Об этом сообщило управление ФСБ по Донецкой Народной Республике.
«В Куйбышевском районе Донецка системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехвачен украинский ударный беспилотник самолетного типа», — заявили в ведомстве.
В ФСБ уточнили, что БПЛА был вооружен кумулятивно-фугасным зарядом и направлялся на подстанцию, которая питает несколько районов города. Взрывотехники деактивировали исполнительный механизм мобильным робототехническим комплексом, обезвредили взрывчатку и уничтожили на полигоне.
Ранее в пригороде Воронежа и двух районах Воронежской области уничтожили несколько беспилотников ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru