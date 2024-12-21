УФСБ: ВСУ попытались атаковать крупную электроподстанцию в Донецке

Украинский беспилотник с кумулятивно-фугасным зарядом перехвачен у крупной электроподстанции в Донецке. Об этом сообщило управление ФСБ по Донецкой Народной Республике.

«В Куйбышевском районе Донецка системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" перехвачен украинский ударный беспилотник самолетного типа», — заявили в ведомстве.

В ФСБ уточнили, что БПЛА был вооружен кумулятивно-фугасным зарядом и направлялся на подстанцию, которая питает несколько районов города. Взрывотехники деактивировали исполнительный механизм мобильным робототехническим комплексом, обезвредили взрывчатку и уничтожили на полигоне.

Ранее в пригороде Воронежа и двух районах Воронежской области уничтожили несколько беспилотников ВСУ.

