Ударом ВСУ уничтожен пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке
Пост радиационного контроля Запорожской атомной электростанции в Великой Знаменке полностью уничтожен при артиллерийском обстреле со стороны Украины. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале ЗАЭС.
«Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановкой в районе расположения станции», — отметили в организации.
Отмечается, что контроль окружающей среды на площадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения продолжается в непрерывном режиме, он соответствует естественным фоновым значениям.
Ранее в результате атаки ВСУ на ЗАЭС была повреждена подстанция «Радуга», без электроснабжения остались транспортный цех, типография, УПТК, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru