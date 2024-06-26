Ударом ВСУ уничтожен пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке

«Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановкой в районе расположения станции», — отметили в организации.

Отмечается, что контроль окружающей среды на площадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения продолжается в непрерывном режиме, он соответствует естественным фоновым значениям.

Ранее в результате атаки ВСУ на ЗАЭС была повреждена подстанция «Радуга», без электроснабжения остались транспортный цех, типография, УПТК, напоминает Ura.ru.

