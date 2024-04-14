В Москве возбудили дело после массовой драки на стройке

В столице возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки на стройке на востоке города, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Москве.

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По предварительным данным, в драке приняли участие около 20 человек. Участников потасовки доставили в отдел полиции для разбирательства.

«Лица, причастные к преступлению, будут проверены на соблюдение миграционного законодательства», - сообщили в пресс-службе СК.

Ранее стало известно, что в Волгограде подростки избили 10-летнюю девочку в туалете одного из торговых центров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Уголовное ДелоДракаМосква

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