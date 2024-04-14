В Москве возбудили дело после массовой драки на стройке
В столице возбудили уголовное дело о хулиганстве после массовой драки на стройке на востоке города, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Москве.
По предварительным данным, в драке приняли участие около 20 человек. Участников потасовки доставили в отдел полиции для разбирательства.
«Лица, причастные к преступлению, будут проверены на соблюдение миграционного законодательства», - сообщили в пресс-службе СК.
Ранее стало известно, что в Волгограде подростки избили 10-летнюю девочку в туалете одного из торговых центров, передает «Радиоточка НСН».
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