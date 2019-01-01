Учёные нашли «аномального виновника» наводнения в Иркутской области

Причиной сильнейшего за последние 180 лет наводнения в Иркутской области стали аномальные атмосферные процессы, которые вызваны глобальными изменениями климата. Как отмечает «Интерфакс», об этом сообщили в Иркутском государственном университете. Там пояснили, что в западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация, при которой произошло тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана.

При этом сотрудники ИГУ заявили о том, что с высокой долей вероятности эти явления будут повторяться в будущем.