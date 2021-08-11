Ученый рассказал о последствиях разлива нефти в Черном море

Разлив нефтепродуктов в Черном море под Новороссийском станет серьёзной проблемой для морской фауны, остальные последствия будут зависеть от того, куда нефтяное пятно отнесёт течением. Об этом рассказал руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН Сергей Рогинко.

«Если течения будут разгонять это пятно вдоль верхней береговой линии, то понятно, что на берега попадёт целый «комплект» вредных веществ, и, соответственно, с пляжным отдыхом придётся проститься на протяжении ряда километров», - предупредил он в эфире «Радио 1».

Однако пока пятно удлиняется – вероятно, его уносит в открытое море, и есть надежда на минимальные последствия, добавил ученый. Кроме того, по его словам, почти половина лёгких фракций нефти уже испарилась в силу высокой температуры.

Во избежание подобных экологических катастроф в будущем Рогинко призвал ужесточить нормы работы и усилить надзор за швартовкой и загрузкой танкеров.

Ранее эколог Сергей Грибалев заявил «Радиоточке НСН», что течение может отнести нефтяное пятно к крымским курортам, что грозит Крыму экологическим бедствием и прекращением морского туризма.

