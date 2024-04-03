«Мини-цунами»: Чем грозит России землетрясение на Тайване

Ранее на Тайване произошло мощнейшее за последние 25 лет землетрясение с магнитудой 7,7. Известно по меньшей мере о семи погибших, более 700 пострадавших и около 80 пропавших без вести. В японской Окинаве сейчас ждут цунами с высотой волн до трех метров.

«До наших территорий цунами если и дойдет, то это будет буквально 10-20 см. При этом жители Петропавловска-Камчатского могут не волноваться. Краткосрочных последствий, думаю, ожидать не следует. Тихоокеанский сейсмический пояс работает, такие сильнейшие землетрясения регулярно происходят в разных его частях. Тайваню в этот раз не повезло, магнитуда 7,7 для этой страны — серьезное потрясение. Вообще Дальний Восток — сейсмоопасная зона: в 1950-х годах были мегаземлетрясения на Северных Курилах, на Южных Курилах были землетрясения в 1994-1995 годах, также произошло сильное землетрясение на Средних Курилах уже в третьем тысячелетии. Однако сейчас чего-то подобного не ожидается», — сказал Кособоков.

Ученый также перечислил наиболее сейсмоопасные зоны России и объяснил, почему москвичам нужно следить за ситуацией в Румынии.

«Это Прибайкалье, где в 1950-е годы было очень сильное землетрясение в районе Муйского тоннеля. Еще это Северный Кавказ, где теоретически возможны сильные землетрясения. Отчасти это Крым, Кольский полуостров в районе Белого моря. Еще есть такой интересный феномен — глубокие землетрясения в районе Вранча (Румыния). Поскольку они глубокие, сейсмическая активность доходит и до Москвы, в частности, такое было в 1977 году», — подытожил он.

Ранее в турецком курортном городе Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,2.

