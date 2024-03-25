При землетрясении в Папуа - Новой Гвинее погибли три человека
Землетрясение произошло в регионе Восточный Сепик в Папуа-Новой Гвинее, в результате стихийного бедствия погибли три человека. Об этом сообщил портал RNZ.
Подземные толчки зафиксировали в воскресенье. По информации геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,9. Очаг располагался на глубине около 40 километров.
Отмечается, что в результате ЧП погибли три человека, в том числе двое детей. В районе эпицентра землетрясения были полностью или частично разрушены свыше 90 домов.
Как пишет RNZ, гибель людей связана в том числе с наводнением, которое происходило в течение нескольких дней в районе эпицентра толчков. Так, один из погибших утонул, упав в воду из-за отколовшегося фрагмента стены дома.
Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Киргизии и Таджикистана, напоминает телеканал «360».
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- При землетрясении в Папуа - Новой Гвинее погибли три человека
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