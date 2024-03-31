В Анталье произошло землетрясение магнитудой 4,2
31 марта 202415:11
В турецком курортном городе Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщило республиканское Управление по ликвидации стихийных последствий.
Подземные толчки зафиксировали в районе Каш в 13:38 мск. Очаг землетрясения находился на глубине 15 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
В пятницу, 29 марта, возле греческого полуострова Пелопонес произошли землетрясения магнитудой 5,4 и 5,8. Очаг находился в 234 километрах от столицы страны Афин, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru