Сейсмолог исключил сильное цунами после землетрясения на Курилах
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики заявил НСН, что сегодняшнее землетрясение не сравнить с произошедшим в 1952-м году.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду в Тихом океане, в Северо-Курильске ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов, в Южно-Курильске — 3 балла. Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, около 400 жителей Северо-Курильска эвакуированы в безопасную зону из-за угрозы цунами после землетрясения. По предварительным данным, серьезных разрушений нет.
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин отметил в эфире НСН, что нынешнее землетрясение несравнимо с тем, что произошло в 1952-м году, когда на Курилы обрушилось огромное цунами.
«Землетрясение произошло вблизи берегов Камчатки, произошло ровно в том месте, вплоть до размера очага, где было зафиксировано одно из сильнейших землетрясений 20 века. Его магнитуда была 9, это произошло в 1952 году, тогда высота волны цунами достигала 20 метров. Город Северо-Курильск был практически снесен с лица земли, погибло много людей. Нынешнее землетрясение было на порядок слабее, высота первых волн была около полуметра. Вторая волна обычно бывает сильнее, информации по ней пока не поступало, но думаю, что вряд ли она будет существенно выше», - отметил собеседник НСН.
«Камчатка и Курилы - самые сейсмоопасные регионы, там набольшая вероятность возникновения землетрясений и цунами»
По данным спасателей, землетрясение произошло в Тихом океане, его эпицентр залегал на глубине в 250 км юго-западнее Северо-Курильска. Жители четырех районов Камчатки ощутили землетрясение силой до 5 баллов. Жителей региона просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями, поступающими по громкоговорящей связи, а также от представителей органов власти.
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