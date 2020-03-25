Сейсмолог исключил сильное цунами после землетрясения на Курилах

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду в Тихом океане, в Северо-Курильске ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов, в Южно-Курильске — 3 балла. Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, около 400 жителей Северо-Курильска эвакуированы в безопасную зону из-за угрозы цунами после землетрясения. По предварительным данным, серьезных разрушений нет.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин отметил в эфире НСН, что нынешнее землетрясение несравнимо с тем, что произошло в 1952-м году, когда на Курилы обрушилось огромное цунами.