Ученые предупредили о приближении к Земле огромного облака плазмы
Огромное облако плазмы приближается к Земле после мощной вспышки на Солнце, заявил глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, сообщило РИА Новости.
По его словам, геомагнитный прогноз на предстоящие двое суток можно охарактеризовать как крайне неблагоприятный. Исследователи полагают, что облако достигнет земли примерно в 11:00 по московскому времени 10 октября.
Богачев назвал облако плазмы неоднородным по скорости и по структуре. При худшем сценарии 10 октября могут быть зафиксированы магнитные бури высшего уровня G5, сравнимые по силе с рекордами мая 2024 года. Наиболее же вероятны бури уровня G4, которые будут продолжаться до двух суток.
Ранее публицист, астролог Татьяна Борщ заявила, что парад планет является нестандартным явлением, которое нарушает привычный ход событий и может привести к вспышкам агрессии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru