На Солнце произошла первая в сентябре вспышка класса Х

Мощная вспышка класса Х была зафиксирована на солнце в четверг, 12 сентября, сообщили в Институте прикладной геофизики, передает ТАСС.

Россияне наблюдали северное сияние

Как отмечается, это первая вспышка такого класса в сентябре. Она продолжалась 20 минут и вызвала на Земле проблемы в работе КВ-радиосвязи. Как правило, такие явления могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, провоцируют магнитные бури.

Ранее россиян предупредили о мощной магнитной буре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:НарушенияЗемляМагнитная БуряСолнце

Горячие новости

Все новости

партнеры