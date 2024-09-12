На Солнце произошла первая в сентябре вспышка класса Х
12 сентября 202415:03
Мощная вспышка класса Х была зафиксирована на солнце в четверг, 12 сентября, сообщили в Институте прикладной геофизики, передает ТАСС.
Как отмечается, это первая вспышка такого класса в сентябре. Она продолжалась 20 минут и вызвала на Земле проблемы в работе КВ-радиосвязи. Как правило, такие явления могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, провоцируют магнитные бури.
Ранее россиян предупредили о мощной магнитной буре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru