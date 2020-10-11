Ученые назвали токсичные водоросли главной причиной отравления Авачинского залива
Токсичные водоросли – одна из приоритетных причин экологического бедствия, произошедшего в Авачинском заливе на Камчатке. Так считают ученые, пояснил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
На совещании в региональном правительстве о ходе расследования экологической катастрофы ученый отметил целый ряд возможных причин произошедшего. Он также подчеркнул, что полной ясности картины пока нет. Однако токсичные водоросли выдвинул на первое место в ряде причин отравления вод Авачинского залива.
По мнению Озерова, необходимо организовать морские экспедиции, которые помогут разобраться, что приводит водоросли в активное состояние и способствует возникновению красных приливов.
«Красный прилив - это не значит, что вода красная, это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях - на человека. Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог», - цитирует ТАСС слова Озерова из сообщения правительства Камчатского края.
Ученый также опроверг влияние сейсмической активности вулканов Ключевской, Безымянный, на загрязнение акватории из-за их далекого расположения.
Напомним, Росприроднадзор выявил превышение норм по загрязняющим веществам в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе на Камчатке: фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза. Загрязнение воды в акватории Тихого океана подтвердили в Генпрокуратуре РФ. Возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «Загрязнение морской среды».
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