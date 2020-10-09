Носик призвал посадить виновных в катастрофе на Камчатке
Актер театра и кино Александр Носик специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Власти объяснили рост числа заболевших COVID-19 в столице
В мэрии Москвы заявили, что причина роста заболеваемости коронавирусом в столице — массовое несоблюдение масочного режима и возвращение людей из отпусков. На последние сутки было выявлено рекордное количество заболевших в стране – 12 126 человек, из них в Москве – 3701.
Александр Носик : «Не согласен. Возможно, некоторое повышение заболеваемости отдыхающие и сделают, но небольшое. По поводу масочного режима, что имеется в виду под масками? Те марлевые повязки, изготовленные в Китае, которые не способны защитить людей от заражения? Они могут помочь тем, кто болен, чтобы не распространять заразу. Но дело в том, что те, кто болен, должны сидеть дома. А те, кто ходит по улице, это люди здоровые, и эти маски вредят вентиляции их легких», – поделился своим мнением с НСН Александр Носик.
Возбуждено уголовное дело о загрязнении воды на Камчатке
Следователи возбудили уголовное дело о загрязнении Авачинского залива на Камчатке. Тем временем, в результате анализа проб воды на содержание загрязняющих веществ, взятых в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе, установлено превышение фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза.
Александр Носик : «Правильное решение. И было бы хорошо, чтобы дело довели до конца. И серьезные сроки получили бы те, кто действительно виновен в этом экологическом преступлении. И пусть это будет примером для тех, кто продолжает так же варварски, жестоко относиться к экологии и к природе нашей страны», – прокомментировал актер в эфире НСН.
Опрос: Большинство россиян недовольны размером своей зарплаты
Почти 70 процентов россиян недовольны своей зарплатой, показало исследование HeadHunter. При этом 27 процентов стесняются попросить руководство поднять им оклад, а 17 процентов считают, что начальство сочтет их неблагодарными.
Александр Носик : «Во-первых, можно просить. Правда навряд ли кто-то что-то им поднимет – времена тяжелые. Но, на мой взгляд, не стоит стесняться. Надо уметь требовать, получать это. И тот разрыв между богатыми и бедными, который сейчас существует в стране, катастрофический, на мой взгляд. Еще конечно удивляет, что мы стесняемся попросить повысить нам зарплату, но мы не стесняемся загрязнять свою собственную страну, мусорить, сорить, воровать. Странная позиция», – сказал он в интервью НСН.
Хозяев собак крупных пород могут обязать проходить курсы кинологов
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательные курсы кинологов для хозяев собак крупных пород.
Александр Носик : «Решение правильное и верное, потому что крупные собаки, особенно бойцовских пород, могут представлять угрозу, если они не проходили такие курсы. Вопрос только в том, что большое количество таких собак находятся в руках у пожилых людей, которым это будет сложно сделать и в силу финансов, если только государство их не поддержит, и в силу здоровья. Но есть еще одна очень большая проблема – это бездомные собаки, среди которых есть крупные породы, да и мелкие могут представлять угрозу. Что делать с ними? Они более опасны для общества. И понятно, что им надо сохранить жизнь, значит надо создавать приюты. И эти приюты должны быть созданы, коль есть такое предложение, на государственной поддержке», – подытожил в беседе с НСН Александр Носик.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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