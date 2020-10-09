Носик призвал посадить виновных в катастрофе на Камчатке

Александр Носик : «Решение правильное и верное, потому что крупные собаки, особенно бойцовских пород, могут представлять угрозу, если они не проходили такие курсы. Вопрос только в том, что большое количество таких собак находятся в руках у пожилых людей, которым это будет сложно сделать и в силу финансов, если только государство их не поддержит, и в силу здоровья. Но есть еще одна очень большая проблема – это бездомные собаки, среди которых есть крупные породы, да и мелкие могут представлять угрозу. Что делать с ними? Они более опасны для общества. И понятно, что им надо сохранить жизнь, значит надо создавать приюты. И эти приюты должны быть созданы, коль есть такое предложение, на государственной поддержке», – подытожил в беседе с НСН Александр Носик.

