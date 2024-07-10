Участвующий в СВО депутат Госдумы Колесников получил ранение

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Колесников, который участвует в специальной военной операции, получил легкое ранение в ходе выполнения боевой задачи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В результате обстрела Горловки женщина получила ранение, четыре дома повреждены

«Попал под встречный огонь противника, получил легкое ранение. Кости целы, остальное заживет», — написал парламентарий.

Колесников отметил, что вскоре вернется на фронт в качестве замкомандира третьего Добровольческого батальона 58-й армии.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ бросили в него боеприпас с токсичным веществом, чиновник получил химические ожоги рук и лица, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДепутаты

Горячие новости

Все новости

партнеры