Участвующий в СВО депутат Госдумы Колесников получил ранение
Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Колесников, который участвует в специальной военной операции, получил легкое ранение в ходе выполнения боевой задачи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Попал под встречный огонь противника, получил легкое ранение. Кости целы, остальное заживет», — написал парламентарий.
Колесников отметил, что вскоре вернется на фронт в качестве замкомандира третьего Добровольческого батальона 58-й армии.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ бросили в него боеприпас с токсичным веществом, чиновник получил химические ожоги рук и лица, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru