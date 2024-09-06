Участников перестрелки в ресторане «Аист» отправили в СИЗО на два месяца
Столичный суд отправил на два месяца в СИЗО двоих мужчин, устроивших перестрелку в ресторане «Аист» на Патриарших прудах. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».
Отмечается, что конфликт вспыхнул в ночь на 2 сентября. Между фигурантами возникли разногласия, после словесной перепалки они вышли на улицу, один из мужчин достал травматическое оружие и, по словам очевидцев, произвел не меньше пяти выстрелов.
Обстоятельства конфликта устанавливаются под контролем Пресненской межрайонной прокуратуры.
Ранее жители Красноярска сообщили о стрельбе в районе одной из городских школ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru