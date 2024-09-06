СМИ: Жители Красноярска сообщают о стрельбе в районе школы

По словам очевидцев, на Аэровокзальной в районе школы №66 сейчас скопление полиции. Двор рядом с домом №7 оцеплен, во двор школы никого не впускают.

Местное издание NGS24 сообщает, что рядом со школой ничего не происходит. Место ЧП, по словам сотрудников учебного заведения, территориально в квартале где-то от школы. Школа работает в штатном режиме.

Ранее в Ульяновске мужчина обстрелял детей из страйкбольного ружья из-за шума, напоминает RT.

