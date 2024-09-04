В школе штата Джорджия в США произошла стрельба, есть пострадавшие

В США в одной из школ города Уиндер, штат Джорджия, произошла стрельба, в результате которой есть пострадавшие. В настоящее время один подозреваемый задержан. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шерифское управление округа Барроу.

Точное количество пострадавших и их состояние пока не уточняется. На место происшествия были направлены как минимум пять машин скорой помощи и один медицинский вертолет, который эвакуировал пострадавших.