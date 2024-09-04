В школе штата Джорджия в США произошла стрельба, есть пострадавшие
В США в одной из школ города Уиндер, штат Джорджия, произошла стрельба, в результате которой есть пострадавшие. В настоящее время один подозреваемый задержан. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шерифское управление округа Барроу.
Точное количество пострадавших и их состояние пока не уточняется. На место происшествия были направлены как минимум пять машин скорой помощи и один медицинский вертолет, который эвакуировал пострадавших.
По данным телеканала, на помощь местным властям прибыли агенты ФБР.
Уиндер — город в штате Джорджия с населением около 18 тыс. человек по данным переписи 2020 года. Apalachee High School, где произошла стрельба, входит в школьный округ Барроу, занимающий 24-е место по величине в штате. В школе обучаются 1,932 ученика, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru