Участники массового ДТП под Новгородом проигнорировали требование о снижении скорости

Как видно с одной из камер видеорегистратора, на трассе было предупреждение быть осторожным и снизить скорость до 70 км в час. Предупреждение появилось на табло за два часа до аварии с участием около 50 машин.

Массовое ДТП под Новгородом стало результатом плохой работы дорожных служб. Таким мнением в эфире НСН поделились автоэксперт, руководитель компании «АвтоЛикбез» Дмитрий Славнов и очевидец Роман Калинин.

