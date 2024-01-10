Участники массового ДТП под Новгородом проигнорировали требование о снижении скорости
Одной из причин массового дорожно-транспортного происшествия на трассе М-11 под Новгородом стало игнорирование некоторыми водителями предупреждения о снижении скорости, сообщает «РЕН ТВ».
Как видно с одной из камер видеорегистратора, на трассе было предупреждение быть осторожным и снизить скорость до 70 км в час. Предупреждение появилось на табло за два часа до аварии с участием около 50 машин.
Массовое ДТП под Новгородом стало результатом плохой работы дорожных служб. Таким мнением в эфире НСН поделились автоэксперт, руководитель компании «АвтоЛикбез» Дмитрий Славнов и очевидец Роман Калинин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Участники массового ДТП под Новгородом проигнорировали требование о снижении скорости
- СМИ: средства ПВО Украины не могут сбивать ракеты России
- Появилось видео нападения мужчины на ребенка в магазине в Москве
- В поезде Москва — Чита умерла семимесячная девочка
- Двух полковников ФСБ обвинили в получении взятки в 20 млн рублей
- В Таиланде скончался российский журналист Михаил Войтенко
- В Эквадоре вооруженные люди взяли в заложники ведущих телеканала
- NASA отложило запуск лунных миссий Artemis II и Artemis III
- У министра обороны США Остина диагностировали рак простаты
- В Белгородской области сбили снаряд от РСЗО «Ураган» и беспилотник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru