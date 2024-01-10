Участники массового ДТП под Новгородом проигнорировали требование о снижении скорости

Одной из причин массового дорожно-транспортного происшествия на трассе М-11 под Новгородом стало игнорирование некоторыми водителями предупреждения о снижении скорости, сообщает «РЕН ТВ».

СК: массовое ДТП под Новгородом могло произойти из-за негодных шин Chery

Как видно с одной из камер видеорегистратора, на трассе было предупреждение быть осторожным и снизить скорость до 70 км в час. Предупреждение появилось на табло за два часа до аварии с участием около 50 машин.

Массовое ДТП под Новгородом стало результатом плохой работы дорожных служб. Таким мнением в эфире НСН поделились автоэксперт, руководитель компании «АвтоЛикбез» Дмитрий Славнов и очевидец Роман Калинин.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияДТП

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