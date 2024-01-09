СК: массовое ДТП под Новгородом могло произойти из-за негодных шин Chery

Водитель Chery потерял управление автомобилем и врезался в металлическое дорожное ограждение, после чего в него стали врезаться и другие автомобили, которые ехали по трассе. Так, в массовом ДТП пострадали 66 транспортных средств, отмечает ГИБДД по Новгородской области.

Помимо прочего следователи изучают условия обслуживания дороги ответственной организацией, в том числе ее качество и соответствие установленным нормам. Возбуждены два уголовных дела.

Накануне в МЧС сообщили, что в ДТП на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области пострадали 20 человек, четверо из которых погибли, в том числе один ребенок, напоминает «Радиоточка НСН».

