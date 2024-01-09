СК: массовое ДТП под Новгородом могло произойти из-за негодных шин Chery
Причиной массового ДТП в Новгородской области, произошедшего накануне, могли стать неподходящие шины на автомобиле Chery, сообщили в региональном главке Следственного комитета (СК) России.
Водитель Chery потерял управление автомобилем и врезался в металлическое дорожное ограждение, после чего в него стали врезаться и другие автомобили, которые ехали по трассе. Так, в массовом ДТП пострадали 66 транспортных средств, отмечает ГИБДД по Новгородской области.
Помимо прочего следователи изучают условия обслуживания дороги ответственной организацией, в том числе ее качество и соответствие установленным нормам. Возбуждены два уголовных дела.
Накануне в МЧС сообщили, что в ДТП на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области пострадали 20 человек, четверо из которых погибли, в том числе один ребенок, напоминает «Радиоточка НСН».
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