Участники банды Гагиева получили от 12 лет колонии до пожизненного заключения
Второй Западный окружной военный суд в Москве осудил 12 участников преступной группы, которой руководил Аслан Гагиев, сообщает ТАСС.
В материалах дела говорится, что они занимались бандитизмом, похищали и убивали людей на территории Северной Осетии и Московского региона. Также участники ОПГ признаны виновными в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, использовании поддельных документов, незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия.
По решению суда, Руслан Юртов и Инал Зассеев приговорены к пожизненному лишению свободы, Иван Багаев и Дмитрий Кодоев получили по 17 лет колонии, а Олег Алымов и Игорь Дудий проведут за решёткой по 20 лет. Наименьший срок - 12 лет лишения свободы - получил Чермен Зангиев, остальным фигурантам назначено по 13, 14 и 16 лет колонии.
Отмечается, что всего к настоящему времени осуждены 24 члена ОПГ, уголовное дело в отношении самого Гагиева рассматривается Южным окружным военным судом, ещё семь бандитов объявлены в международный розыск.
Суд приговорил к пожизненному лишению свободы лидера преступного сообщества и вора в законе Юрия Пичугина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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