Участник территориальной самообороны погиб при обстреле белгородского Грайворона
Город Грайворон Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины, погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как уточнил губернатор, погибший был участником местной территориальной самообороны, неоднократно помогал вывозить мирных граждан и обеспечивать безопасность.
«Сегодня утром заступил на дежурство в связи со сложной оперативной обстановкой, в момент обстрела мужчина находился на улице и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью», — написал Гладков в своем Telegram-канале, выразив соболезнования близким погибшего.
Губернатор добавил, что в ходе обстрела было повреждено дорожное полотно в центре Грайворона и посечены соседние торговые здания. Кроме того, зафиксированы повреждения в семи частных домах, двух гаражах, двух легковых автомобилях.
Ранее стало известно, что утром 15 марта ВСУ обстреляли Белгород. В результате пострадали три человека, пишет RT.
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