Участник территориальной самообороны погиб при обстреле белгородского Грайворона

Город Грайворон Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины, погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Как уточнил губернатор, погибший был участником местной территориальной самообороны, неоднократно помогал вывозить мирных граждан и обеспечивать безопасность.

«Сегодня утром заступил на дежурство в связи со сложной оперативной обстановкой, в момент обстрела мужчина находился на улице и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью», — написал Гладков в своем Telegram-канале, выразив соболезнования близким погибшего.

Губернатор добавил, что в ходе обстрела было повреждено дорожное полотно в центре Грайворона и посечены соседние торговые здания. Кроме того, зафиксированы повреждения в семи частных домах, двух гаражах, двух легковых автомобилях.

Ранее стало известно, что утром 15 марта ВСУ обстреляли Белгород. В результате пострадали три человека, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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