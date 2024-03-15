Участник территориальной самообороны погиб при обстреле белгородского Грайворона

Как уточнил губернатор, погибший был участником местной территориальной самообороны, неоднократно помогал вывозить мирных граждан и обеспечивать безопасность.

«Сегодня утром заступил на дежурство в связи со сложной оперативной обстановкой, в момент обстрела мужчина находился на улице и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью», — написал Гладков в своем Telegram-канале, выразив соболезнования близким погибшего.

Губернатор добавил, что в ходе обстрела было повреждено дорожное полотно в центре Грайворона и посечены соседние торговые здания. Кроме того, зафиксированы повреждения в семи частных домах, двух гаражах, двух легковых автомобилях.

Ранее стало известно, что утром 15 марта ВСУ обстреляли Белгород. В результате пострадали три человека, пишет RT.

