В Польше во время тестовых заездов погиб автогонщик Доретто

Итальянский автогонщик Маттео Доретто погиб в результате аварии во время тестового заезда в Польше. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата Европы по ралли.

Трагедия произошла в преддверии этапа турнира. Маттео Доретто был 21 год.

Штурмана раллиста Самуэле Пеллегрино после ЧП доставили в больницу для осмотра. Известно, что мужчина не пострадал.

В 2024 году Доретто выиграл чемпионат Италии среди юниоров и получил возможность принять участие в европейском первенстве.

Ранее российский штурман Никита Северюхин погиб в аварии на четвертом спецучастке ралли «Пушкинские горы», напоминает РЕН ТВ.

