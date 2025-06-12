В Польше во время тестовых заездов погиб автогонщик Доретто
Итальянский автогонщик Маттео Доретто погиб в результате аварии во время тестового заезда в Польше. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата Европы по ралли.
Трагедия произошла в преддверии этапа турнира. Маттео Доретто был 21 год.
Штурмана раллиста Самуэле Пеллегрино после ЧП доставили в больницу для осмотра. Известно, что мужчина не пострадал.
В 2024 году Доретто выиграл чемпионат Италии среди юниоров и получил возможность принять участие в европейском первенстве.
Ранее российский штурман Никита Северюхин погиб в аварии на четвертом спецучастке ралли «Пушкинские горы», напоминает РЕН ТВ.
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