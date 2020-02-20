Убивший посетителей кальян-баров в Германии стрелок найден мертвым
Предполагаемый стрелок, жертвами которого в германском городе Ханау стали восемь человек, найден без признаков жизни у себя дома, рядом с ним найдено еще одно тело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Твиттер» местной полиции.
Правоохранители считают, что других нападавших не было.
Стрельба произошла в среду вечером. Нападавшие открыли огонь по посетителям в двух кальянных заведениях города. Погибли восемь человек, еще пятеро пострадали. Ранее был задержан мужчина, однако позднее полиция сообщила, что он не имеет отношения к стрельбе, передает РЕН ТВ.
О мотивах преступников пока ничего не сообщается, пишут argumenti.ru.
Ранее сообщалось о том, что записка и патроны были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов Калининграда в квартире мужчины, который застрелил семейную пару на Центральном рынке города. В записке мужчина сообщил о желании отомстить. Сам стрелок скончался от ран после попытки застрелиться.
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