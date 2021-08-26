Убитую в Тюмени Настю Муравьёву похоронят 28 августа

Директор «Ритуальной похоронной компании» Алексей Афанасьев заявил, что убитую в Тюмени восьмилетнюю Настю Муравьёву похоронят 28 августа, сообщает RT.

По его словам, прощание с девочкой пройдёт с 12:00 до 13:00 в Областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

Школьница пропала 30 июня 2021 года, её тело с признаками насильственной смерти обнаружили 19 августа в 2,5 километрах от её дома - у озера Оброчное, сообщает Ura.ru. Задержанный по подозрению в совершении преступления Виталий Бережной дал признательные показания.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, комментируя убийство Насти Муравьёвой, заявил, что террористы и убийцы детей заслуживают только высшей меры наказания и призвал новый состав Госдумы отменить мораторий на смертную казнь в России.