Убитого в Дагестане священника Котельникова посмертно наградили Орденом мужества

В указе отмечается, что протоиерей проявил самоотверженность и мужество и спас людей от нападения террористов ценой своей жизни.

Напомним, вооруженные боевики атаковали пост ДПС, две синагоги и два православных храма в Махачкале и Дербенте 23 июня. По факту терактов были возбуждены уголовные дела. В результате происшествия погиб 21 человек, свыше 40 пострадали. Пятерых боевиков, личности которых установлены, сотрудники силовых ведомств смогли уничтожить.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погибшие при отражении атаки террористов силовики будут представлены к государственным наградам России и республики.

