При теракте в синагоге Дербента были уничтожены свитки Торы
В результате атаки террористов на Синагогу в Дербенте были уничтожены хранившиеся там свитки Торы, рассказал президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, слова которого приводит РИА Новости.
Борода подчеркнул, что восстанавливать придется не только мирную жизнь, но и синагоги в Махачкале и Дербенте. Он отметил, что историческая дербентская синагога была почти полностью уничтожена внутри, включая свитки Торы (Тора - основная священная книга в иудаизме). Сама синагога была построена в 1914 году и служила местом религиозного притяжения евреев, живущих в городе, а также историческим памятником, отметил раввин.
В ФЕОР объяснили, что если свитки Торы в синагоге теряются или уничтожаются, их необходимо заново писать вручную. Обычно в синагоге хранится не менее трех свитков.
Ранее стало известно, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи родственники участвовали в терактах, был освобожден от должности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru