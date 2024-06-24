При теракте в синагоге Дербента были уничтожены свитки Торы

В результате атаки террористов на Синагогу в Дербенте были уничтожены хранившиеся там свитки Торы, рассказал президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, слова которого приводит РИА Новости.

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Борода подчеркнул, что восстанавливать придется не только мирную жизнь, но и синагоги в Махачкале и Дербенте. Он отметил, что историческая дербентская синагога была почти полностью уничтожена внутри, включая свитки Торы (Тора - основная священная книга в иудаизме). Сама синагога была построена в 1914 году и служила местом религиозного притяжения евреев, живущих в городе, а также историческим памятником, отметил раввин.

В ФЕОР объяснили, что если свитки Торы в синагоге теряются или уничтожаются, их необходимо заново писать вручную. Обычно в синагоге хранится не менее трех свитков.

Ранее стало известно, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи родственники участвовали в терактах, был освобожден от должности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Низами Гаджибалаев
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