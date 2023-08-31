Убитого экс-депутата парламента Дагестана похоронили в родовом селе
31 августа 202318:42
Экс-депутата парламента Дагестана Ахмеда Гамзаева похоронили в родовом селе в Кайтагском районе, сообщает РИА Новости.
55-летний политик был застрелен в Подмосковье 26 августа. Убийцу до сих пор ищут.
Гамзаев был депутатом парламента Дагестана пятого созыва от "Справедливороссов".
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru