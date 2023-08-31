Убитого экс-депутата парламента Дагестана похоронили в родовом селе

Экс-депутата парламента Дагестана Ахмеда Гамзаева похоронили в родовом селе в Кайтагском районе, сообщает РИА Новости.

СМИ: В Москве убили экс-депутата Народного Собрания Дагестана Гамзаева

55-летний политик был застрелен в Подмосковье 26 августа. Убийцу до сих пор ищут.

Гамзаев был депутатом парламента Дагестана пятого созыва от "Справедливороссов".

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ФОТО: РИА Новости
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