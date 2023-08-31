СМИ: В Москве убили экс-депутата Народного Собрания Дагестана Гамзаева
31 августа 202312:44
Бывший депутат Народного Собрания Дагестана Ахмед Гамзаев убит в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там у дагестанцев?».
Подробностей ЧП не приводится.
В мае стало известно, что 54-летнего Гамзаева избили в одном из московских баров. По словам сотрудников заведения, экс-депутат приставал к официанткам и другим гостям, курил электронную сигарету и провоцировал конфликт. По данным СМИ, Гамзаеву выбили зубы и сломали челюсть.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru