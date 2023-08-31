СМИ: В Москве убили экс-депутата Народного Собрания Дагестана Гамзаева

Бывший депутат Народного Собрания Дагестана Ахмед Гамзаев убит в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там у дагестанцев?».

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Подробностей ЧП не приводится.

В мае стало известно, что 54-летнего Гамзаева избили в одном из московских баров. По словам сотрудников заведения, экс-депутат приставал к официанткам и другим гостям, курил электронную сигарету и провоцировал конфликт. По данным СМИ, Гамзаеву выбили зубы и сломали челюсть.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ДагестанУбийствоМосква

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