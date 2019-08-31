Убила по-деревенски. Психиатр о мотивах матери из Башкириии, задушившей сына

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН назвал главный мотив матери-убийцы из Башкирии. Эксперт считает, что независимо от вторичных обстоятельств, 28-летняя Юлия Хабирова задушила младшего сына из ненависти к ребенку.

«Как факт известно, что задушила ребенка, куда дела. Это говорит, конечно, о жестокости женщины и, по каким-то причинам, ненависти к годовалому ребенку. Если, действительно, у нее был любовник, нужно искать причину, чем мешал годовалый мальчик ей и любовнику. Пятилетний не мешал. Его можно было отправить погулять, а годовалый ребенок требовал внимания, поэтому мешал. Нужно выяснять, ушел от нее муж или нет. Это тоже может объяснить ее отношение к сыну», - отметил собеседник НСН.