Убила по-деревенски. Психиатр о мотивах матери из Башкириии, задушившей сына
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов назвал в интервью НСН причины убийства матерью из Башкирии годовалого сына.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН назвал главный мотив матери-убийцы из Башкирии. Эксперт считает, что независимо от вторичных обстоятельств, 28-летняя Юлия Хабирова задушила младшего сына из ненависти к ребенку.
«Как факт известно, что задушила ребенка, куда дела. Это говорит, конечно, о жестокости женщины и, по каким-то причинам, ненависти к годовалому ребенку. Если, действительно, у нее был любовник, нужно искать причину, чем мешал годовалый мальчик ей и любовнику. Пятилетний не мешал. Его можно было отправить погулять, а годовалый ребенок требовал внимания, поэтому мешал. Нужно выяснять, ушел от нее муж или нет. Это тоже может объяснить ее отношение к сыну», - отметил собеседник НСН.
Михаил Виноградов объяснил, почему труп ребенка женщина закопала на своем участке и засыпала навозом.
«Убила по-деревенски: куда-то отнести, закопать. Закапывая ребенка в яму под навозом, она рассчитывала, что все сгниет и не останется никаких следов. Прятала, чтобы никто не нашел. Мне представляется этот мотив ее действия наиболее вероятным», - заявил психиатр.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал НСН, почему следствию будет непросто найти причины преступления в деле ульяновского подростка.
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