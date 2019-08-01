Криминалист рассказал, почему пенсионерка из Хабаровска убила трех человек
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН рассказал, что совершение жестоких преступлений говорит о безусловной психической болезни убийцы.
В Хабаровске 80-летняя пенсионерка пойдет под суд за тройное убийство. В поле зрения следователей пенсионерка попала после убийства 52-летнего мужчины, который снимал у нее комнату. Женщина дала признательные показания. Затем в ходе расследования было выявлено еще два эпизода. В частности, была доказана причастность женщины к убийству 8-летней девочки, которая жила с ней в одном подъезде и 77-летней женщины, которая временно проживала в квартире обвиняемой.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН объяснил, что такие жестокие преступления совершаются психически больными людьми, а возраст в этом случае может лишь усугубить состояние больного и усилить агрессию.
«Убийство соседей и даже ребенка – здесь речь идет, безусловно, о психической паталогии. Вопроса только два – чем она больна и давно ли она больна? Такие бытовые убийства часто маскируются под семейный конфликт, бытовой конфликт. А на самом деле это вялотекущая болезнь. Я не называю диагноз, я не в курсе подробностей дела. Что это психический человек –факт. Мы имеем примерно 8 психических заболеваний, которые протекают незаметно и малозаметно, но вдруг оборачиваются жесточайшими преступлениями. Возраст может лишь ускорить агрессию», - заявил он.
Собеседник НСН рассказал, что часто жестокие преступления, совершаемые пожилыми людьми, сложно раскрываются, потому что предположить их в качестве виновников убийств очень сложно.
«Возможно, она совершала преступления и раньше, которые классифицировались как нераскрытые. Потому что предположить, что пожилая женщина убивает соседей, ребенка, конечно, сложно. И у нас много довольно нераскрытых бытовых дел. Когда криминальный мир убивает друг друга, делит сферу влияния, это всем понятно. Но когда вдруг пожилая женщина начинает убивать, это всегда вызывает вопрос – как она себя вела раньше?» - уточнил эксперт.
Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в убийстве стюардессы Альбины Мухамедзяновой 25-летний Никита Денин на допросе признал вину в преступлении. Поводом для убийства стала ссора на почве ревности.
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