Убийцы бизнесмена Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии

Мосгорсуд признал троих мужчин виновными по делу об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщает РИА Новости.

Убийство замглавы Новой Каховки Гуры оказалось инсценировкой ФСБ

По решению суда Багаудин Костоев проведёт в колонии строгого режима 22 года, а Али Белхороев и Батыр Тумгоев получили 20 и 18 лет, соответственно.

Фон Калманович был убит осенью 2009 года. По информации Следственного комитета РФ, Тумгоев рассказал сообщниками предполагаемый маршрут бизнесмена, Белхороев управлял автомобилем, из которого Костоев расстрелял машину Калмановича. По словам осуждённых, они согласились на преступление за вознаграждение.

Ранее коллегия присяжных заседателей признала Костоева, Белхороева и Тумгоева виновными в убийстве Калмановича, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:СудУбийствоТюрьма
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры