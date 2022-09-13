Убийцы бизнесмена Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии

По решению суда Багаудин Костоев проведёт в колонии строгого режима 22 года, а Али Белхороев и Батыр Тумгоев получили 20 и 18 лет, соответственно.

Фон Калманович был убит осенью 2009 года. По информации Следственного комитета РФ, Тумгоев рассказал сообщниками предполагаемый маршрут бизнесмена, Белхороев управлял автомобилем, из которого Костоев расстрелял машину Калмановича. По словам осуждённых, они согласились на преступление за вознаграждение.

Ранее коллегия присяжных заседателей признала Костоева, Белхороева и Тумгоева виновными в убийстве Калмановича, сообщает RT.

