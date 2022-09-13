Убийцы бизнесмена Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии
Мосгорсуд признал троих мужчин виновными по делу об убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщает РИА Новости.
По решению суда Багаудин Костоев проведёт в колонии строгого режима 22 года, а Али Белхороев и Батыр Тумгоев получили 20 и 18 лет, соответственно.
Фон Калманович был убит осенью 2009 года. По информации Следственного комитета РФ, Тумгоев рассказал сообщниками предполагаемый маршрут бизнесмена, Белхороев управлял автомобилем, из которого Костоев расстрелял машину Калмановича. По словам осуждённых, они согласились на преступление за вознаграждение.
Ранее коллегия присяжных заседателей признала Костоева, Белхороева и Тумгоева виновными в убийстве Калмановича, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+44 045 / сут.
Умерли
386 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+48 187 / сут.
- Посольство в Париже заявило о готовности России поставлять газ в Евросоюз
- МИД не получил никаких объяснений слов Борреля о России
- Шольц заявил, что гордится возможностью отказаться от российского газа
- Джейсон или Ганнибал Лектор: Россияне раскритиковали новый памятник Третьяку
- Экс-зампред правительства Пензенской области Трохин пропал в Москве
- Убийцы бизнесмена Калмановича получили от 18 до 22 лет колонии
- В Госдуме предложил восстановить доступ к Instagram в РФ
- Психологи выяснили, что российские женщины несчастнее мужчин
- Серия взрывов прогремела над Херсоном, работает ПВО. Видео
- Офис Зеленского обнародовал проект гарантий безопасности для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru