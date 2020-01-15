Убийца ребенка в детском саду Нарьян-Мара признан невменяемым

Как передает RT со ссылкой на региональное управление Следственного комитета, у Поздеева выявили психическое расстройство и установили, что при совершении преступления мужчина был невменяем.

Экспертиза проводилась в исследовательском центре имени Сербского. Специалисты пришли к выводу, что Поздеев нуждается в принудительном медицинском лечении.

После задержания мужчина утверждал, что пошел на преступление ради исполнения заклинания о вечной жизни.

Как выяснилось, Поздеев – хронический алкоголик. До преступления он пытался покончить с собой, но тогда его спасли врачи.

