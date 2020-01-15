Убийца ребенка в детском саду Нарьян-Мара признан невменяемым
Житель Нарьян-Мара Денис Поздеев, убивший шестилетнего мальчика в одном из детских садов города в октябре 2019 года, по результатам комплексной экспертизы признан невменяемым.
Как передает RT со ссылкой на региональное управление Следственного комитета, у Поздеева выявили психическое расстройство и установили, что при совершении преступления мужчина был невменяем.
Экспертиза проводилась в исследовательском центре имени Сербского. Специалисты пришли к выводу, что Поздеев нуждается в принудительном медицинском лечении.
После задержания мужчина утверждал, что пошел на преступление ради исполнения заклинания о вечной жизни.
Как выяснилось, Поздеев – хронический алкоголик. До преступления он пытался покончить с собой, но тогда его спасли врачи.
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