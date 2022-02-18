Убийца московского туриста в КЧР сдался полиции

Подозреваемый в убийстве московского туриста Абдуллах Бостанов сдался. 34-летний житель Карачаево-Черкесии связался с отделом внутренних дел, признался в убийстве и заявил, что готов понести наказание и компенсировать потерю родственникам жертвы.

Сообщается, что в отдел полиции явился и второй подозреваемый, местный житель Руслан Узденов. На его лице были видны синяки и ссадины, которые, по словам самого Узденова, он получил во время стычки с туристами.

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В полиции подозреваемый рассказал, что конфликт возник после того, как они с Бостоновым увидели припаркованный на обочине дороги микроавтобус и молодого человека, который тут же справлял малую нужду. Они остановились и сделали ему замечание, после чего завязалась драка.

Придорожный конфликт произошёл между туристами и местными жителями 16 февраля на обочине трассы ведущей из аэропорта Минвод в поселок Архыз. В ходе драки Бостанов нанёс приезжему из Москвы Олегу Албегову удар ножом. После чего Бостанов и Узденов скрылись с места происшествия на собственном автомобиле. Раненый скончался по дороге в больницу. В отношении жителя Карачаево-Черкесии возбуждено дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ТуристыУбийствоКарачаево-черкесия
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