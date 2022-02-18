Убийца московского туриста в КЧР сдался полиции

Подозреваемый в убийстве московского туриста Абдуллах Бостанов сдался. 34-летний житель Карачаево-Черкесии связался с отделом внутренних дел, признался в убийстве и заявил, что готов понести наказание и компенсировать потерю родственникам жертвы.

Сообщается, что в отдел полиции явился и второй подозреваемый, местный житель Руслан Узденов. На его лице были видны синяки и ссадины, которые, по словам самого Узденова, он получил во время стычки с туристами.