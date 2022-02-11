Шестиклассники устроили поножовщину в Мытищах

В подмосковных Мытищах перепалка школьников закончилась ножевым ранением одного из них, сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, два шестиклассника начали ругаться. В ходе ссоры один из них достал перочинный нож и ударил оппонента в плечо. Ребенок госпитализирован, у него задето легкое.

Прокуратура Московской области проводит проверку инцидента, который произошел 10 февраля.

«Выпороть и отпустить!» Генерал ФСБ возмущен, что «пацана кинули в камеру» за игру в Minecraft

Накануне стало известно, что суд приговорил 16-летнего школьника Никиту Уварова из Канска к пяти годам колонии за планы взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» возмутился тем, что «парня в самом начале жизни кидаем в камеру за то, что он поиграл в какую-то игру с дури». Он призвал перестать «бороться с пацанами» такими жестокими методами.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДракаШкольникиМытищи
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