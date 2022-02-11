Шестиклассники устроили поножовщину в Мытищах

Накануне стало известно, что суд приговорил 16-летнего школьника Никиту Уварова из Канска к пяти годам колонии за планы взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» возмутился тем, что «парня в самом начале жизни кидаем в камеру за то, что он поиграл в какую-то игру с дури». Он призвал перестать «бороться с пацанами» такими жестокими методами.

