В Карачаево-Черкесии убили сходившего в туалет на обочине туриста из Москвы
Житель Карачаево-Черкесии Абдуллах Бостанов разыскивается за убийство туриста из Москвы Олега Албегова, сообщает пресс-служба регионального МВД.
По данным Telegram-канала Baza, группа московских туристов, направляясь в Архыз из аэропорта Минеральных Вод, остановилась на дороге, один из них отошел в сторону и сходил в туалет на обочине.
После этого к туристам подъехал автомобиль Lada Vesta, в котором находились двое местных жителей, недовольных поступком Албегова. В ходе конфликта Бостанов ударил его ножом, после чего скрылся с места происшествия. Турист скончался от полученных ран по пути в Зеленчукскую больницу.
Ранее в лесополосе в Новой Москве обнаружили тело «Мисс Кузбасс — 2010», в убийстве которой признался муж, сообщает RT.
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