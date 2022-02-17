В Карачаево-Черкесии убили сходившего в туалет на обочине туриста из Москвы

По данным Telegram-канала Baza, группа московских туристов, направляясь в Архыз из аэропорта Минеральных Вод, остановилась на дороге, один из них отошел в сторону и сходил в туалет на обочине.

После этого к туристам подъехал автомобиль Lada Vesta, в котором находились двое местных жителей, недовольных поступком Албегова. В ходе конфликта Бостанов ударил его ножом, после чего скрылся с места происшествия. Турист скончался от полученных ран по пути в Зеленчукскую больницу.

Ранее в лесополосе в Новой Москве обнаружили тело «Мисс Кузбасс — 2010», в убийстве которой признался муж, сообщает RT.