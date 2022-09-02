Убийца «Мисс Кузбасс 2010» получил 12 лет колонии

Суд признал замначальника одного из отделов московского метрополитена Александра Попова в убийстве своей супруги Ксении (в девичестве Сапожковой), которая в 2010 году стала победительницей конкурса «Мисс Кузбасс», сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета РФ.

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В сообщении говорится, что 36-летний россиянин, который в ходе ссоры нанёс своей 29-летней жене смертельные колото-резанные раны, был приговорён к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в январе Попов заявил, что его жена якобы не вернулась после поездки в Дубай, однако затем всё же признался в убийстве. Тело погибшей 4 февраля обнаружили в лесу в Новой Москве.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Следственный КомитетУголовное НаказаниеУбийство
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