Убийца «Мисс Кузбасс 2010» получил 12 лет колонии

В сообщении говорится, что 36-летний россиянин, который в ходе ссоры нанёс своей 29-летней жене смертельные колото-резанные раны, был приговорён к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в январе Попов заявил, что его жена якобы не вернулась после поездки в Дубай, однако затем всё же признался в убийстве. Тело погибшей 4 февраля обнаружили в лесу в Новой Москве.