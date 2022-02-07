СК обнародовал видео с показаниями мужа убитой мисс Кузбасс-2010
Следственный комитет России опубликовал видеозапись с показаниями мужа убитой мисс Кузбасс-2010 Ксении Сапожковой, который ранее сознался в убийстве жещины. Об этом сообщает РБК.
Тело погибшей 4 февраля обнаружили в лесу в Новой Москве. На кадрах с участием задержанного он объясняет, как именно избавлялся от тела убитой супруги.
«Дошел до машины, взял лопату, вернулся, начал копать», — заявил он на камеру.
Еще 11 января Попов заявил, что его жена якобы не вернулась после поездки в Дубай, куда, по его версии, отправилась еще летом. Однако затем все же признался в убийстве и заявил, что скинул расчлененное тело в реку Десну. Только в феврале обвиняемый признался, как убил свою жену и где спрятал ее тело.
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