У жителя Нижнего Новгорода похитили биткоины на сумму более 10 млн рублей
Житель Нижнего Новгорода лишился биткоинов на сумму более 10 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным полиции, 29-летний мужчина заявил, что при переводе цифровой валюты с онлайн-кошелька в адрес сервис аренды мощностей майнинга, не заметил подмену адреса, а также не проверил сумму отправляемых средств.
«В результате мужчина потерял 4,705 биткоина (более 10 млн рублей). Проводится проверка», - отметили стражи порядка.
Ранее в Иркутской области полиция нашла криптоферму, оборудованную в коровнике, владельцем оказался 40-летний арендатор крестьянско-фермерского хозяйства, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru