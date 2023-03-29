У жителя Нижнего Новгорода похитили биткоины на сумму более 10 млн рублей

Житель Нижнего Новгорода лишился биткоинов на сумму более 10 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Стоимость биткоина превысила $28 тысяч впервые с июня 2022 года

По данным полиции, 29-летний мужчина заявил, что при переводе цифровой валюты с онлайн-кошелька в адрес сервис аренды мощностей майнинга, не заметил подмену адреса, а также не проверил сумму отправляемых средств.

«В результате мужчина потерял 4,705 биткоина (более 10 млн рублей). Проводится проверка», - отметили стражи порядка.

Ранее в Иркутской области полиция нашла криптоферму, оборудованную в коровнике, владельцем оказался 40-летний арендатор крестьянско-фермерского хозяйства, сообщает НСН.

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ФОТО: flickr/Zach Copley
ТЕГИ:Нижний НовгородКражаПохищениеБиткоин

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