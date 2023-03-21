Под Иркутском в коровнике нашли криптоферму

Владельцем оказался 40-летний арендатор крестьянско-фермерского хозяйства. В загонах для скота и гараже силовики нашли более 60 единиц оборудования для добычи криптовалюты.

На майнинг нарушитель потратил электричества на 2,5 миллиона рублей. За это против него возбудили уголовное дело.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью НСН заявил, что криптовалюта - лучшим способ трансграничных платежей, особенно для России в условиях санкций,

