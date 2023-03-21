Под Иркутском в коровнике нашли криптоферму

Полиция обнаружила в Иркутской области криптоферму, оборудованную в коровнике. Об этом сообщает региональный главк МВД

Стоимость биткоина превысила $28 тысяч впервые с июня 2022 года

Владельцем оказался 40-летний арендатор крестьянско-фермерского хозяйства. В загонах для скота и гараже силовики нашли более 60 единиц оборудования для добычи криптовалюты.

На майнинг нарушитель потратил электричества на 2,5 миллиона рублей. За это против него возбудили уголовное дело.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью НСН заявил, что криптовалюта - лучшим способ трансграничных платежей, особенно для России в условиях санкций,

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:КриптовалютаИркутская Область

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