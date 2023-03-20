Стоимость биткоина превысила $28 тысяч впервые с июня 2022 года
Стоимость биткоина впервые с 12 июня прошлого года превысила $28 тысяч долларов, следует из данных торгов.
Накануне вечером стоимость криптовалюты на бирже Binance составила более $28 тысяч. При этом в 7.38 мск понедельника биткоин стоил уже $27,38 тысячи, пишет РИА ФАН.
По информации портала CoinMarketCap, средняя стоимость криптовалюты на нескольких десятках бирж составляла до $27,46 тысячи, за сутки биткоин рос на 0,82%.
На минувшей неделе курс биткоина заметно увеличился. Партнер Capital Lab Евгений Шатов предположил, что это связано с запуском в США программы предоставления банкам доступа к ликвидности на фоне банкротства ряда финансовых организаций, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 333 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 815 / сут.
- СВР России обнародовала планы США вооружить сирийских боевиков
- Бербок: Вопрос о вступлении Украины в ЕС или гарантиях от НАТО не стоит
- Командующий ВВС Украины: Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16
- Российские десантники отразили атаку боевых пловцов ВСУ на Днепре
- В Совфеде опровергли слухи о призыве отказаться от iPhone
- Бербок обвинила Россию в намерении дестабилизации в Грузии и Молдавии
- Россия вышла на первое место по поставкам газа в Китай
- Премьер Камбоджи: Ордер МУС на «арест» Путина может спровоцировать ядерную войну
- Стоимость биткоина превысила $28 тысяч впервые с июня 2022 года
- Экс-премьер Украины: Зеленский отправляет войска в Артемовск, боясь деморализации армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru