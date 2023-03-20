Стоимость биткоина превысила $28 тысяч впервые с июня 2022 года

Накануне вечером стоимость криптовалюты на бирже Binance составила более $28 тысяч. При этом в 7.38 мск понедельника биткоин стоил уже $27,38 тысячи, пишет РИА ФАН.

По информации портала CoinMarketCap, средняя стоимость криптовалюты на нескольких десятках бирж составляла до $27,46 тысячи, за сутки биткоин рос на 0,82%.

На минувшей неделе курс биткоина заметно увеличился. Партнер Capital Lab Евгений Шатов предположил, что это связано с запуском в США программы предоставления банкам доступа к ликвидности на фоне банкротства ряда финансовых организаций, сообщает телеканал «360».

