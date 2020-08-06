У имама-радикала нашли БДСМ-игрушки среди экстремистской литературы

Уточняется, что экстремистская литература была найдена как в компьютере Мухаметшина, так и в печатном виде.

Возбуждено уголовное дело о содействии террористической организации, сам подозреваемый заключен под стражу.

Ранее НСН сообщала, что силовики Москвы, Новосибирска и Красноярского края провели задержание 22 членов запрещённой террористической организации «Исламское движение Узбекистана».