У имама-радикала нашли БДСМ-игрушки среди экстремистской литературы
При обыске жилья имама Марата Мухаметшина из Лесосибирска в Красноярском крае полицией были найдены секс-игрушки среди экстремистской литературы.
Священнослужитель был задержан у дома в связи с подозрениями в домогательствах к прихожанам мечети, а также с радикальными взглядами, пишет РЕН ТВ. Соответствующие показания дали порядка шести прихожан. Считается, что имам вербовал сторонников и требовал безоговорочного подчинения, предлагал молиться за террористов, а девушек также склонял к сексуальной связи.
Уточняется, что экстремистская литература была найдена как в компьютере Мухаметшина, так и в печатном виде.
Возбуждено уголовное дело о содействии террористической организации, сам подозреваемый заключен под стражу.
Ранее НСН сообщала, что силовики Москвы, Новосибирска и Красноярского края провели задержание 22 членов запрещённой террористической организации «Исламское движение Узбекистана».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
872 тыс.+5 267 / сут.
Умерли
14 606+116 / сут.
Выздоровели
676 тыс.+7 331 / сут.
- У имама-радикала нашли БДСМ-игрушки среди экстремистской литературы
- Аптека продавала лекарство от коронавируса с мертвой рептилией
- Спасатели МЧС РФ первыми оказались в Бейруте для помощи после взрыва
- По мелочи. ЦБ рекомендовал банкам не блокировать досрочный возврат по кредитам
- Испытание вакцины от коронавируса принесло китайской компании миллиарды долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru