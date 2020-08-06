У имама-радикала нашли БДСМ-игрушки среди экстремистской литературы

При обыске жилья имама Марата Мухаметшина из Лесосибирска в Красноярском крае полицией были найдены секс-игрушки среди экстремистской литературы.

Священнослужитель был задержан у дома в связи с подозрениями в домогательствах к прихожанам мечети, а также с радикальными взглядами, пишет РЕН ТВ. Соответствующие показания дали порядка шести прихожан. Считается, что имам вербовал сторонников и требовал безоговорочного подчинения, предлагал молиться за террористов, а девушек также склонял к сексуальной связи.

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Уточняется, что экстремистская литература была найдена как в компьютере Мухаметшина, так и в печатном виде.

Возбуждено уголовное дело о содействии террористической организации, сам подозреваемый заключен под стражу.

Ранее НСН сообщала, что силовики Москвы, Новосибирска и Красноярского края провели задержание 22 членов запрещённой террористической организации «Исламское движение Узбекистана».

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ РФ
ТЕГИ:СексБорьба С ТерроризмомЗадержание
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