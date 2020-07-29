ФСБ задержала в Петербурге сторонников ИГ, планировавших убивать силовиков

ФСБ задержала в Петербурге выходцев из Средней Азии, поддерживающих «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещена в РФ), они планировали убийства российских силовиков. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Указанные лица планировали совершить убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, после чего намеревались выехать на территорию ближневосточного региона для участия в МТО", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что у предполагаемых террористов по месту жительства изъяли средства связи и банковские карты. По данным ФСБ, задержаны четыре человека.

Ранее силовики Москвы, Новосибирска и Красноярского края провели задержание 22 членов ИГ.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Агеенко
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