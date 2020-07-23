В России обезвредили ячейку из 22 террористов
Силовики Москвы, Новосибирска и Красноярского края провели задержание 22 членов запрещённой террористической организации «Исламское движение Узбекистана».
«Задержаны 22 человека из числа её главарей и рядовых участников», - сообщили сегодня в ФСБ.
В спецоперации также приняли участие сотрудники МВД и Росгвардии.
Члены обезвреженной ячейки призывали к совершению терактов и осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, а также финансирование террористов в Сирии.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии. Он готовился сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство». В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что террористический акт предполагалось совершить в отношении сотрудников правоохранительных органов.
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