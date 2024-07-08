У самолета «Ямала» задымился двигатель

У лайнера авиакомпании «Ямал» задымился двигатель, сообщает Ura.ru.

В аэропорту Сочи загорелся двигатель пассажирского самолета

Это произошло после посадки в аэропорту Санкт-Петербурга. Следователем проводится осмотр воздушного судна, организован комплекс проверочных мероприятий.

Борт выполнял рейс по маршруту Салехард — Санкт-Петербург. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. Никто не пострадал.

Двигатели самолетов чаще всего возгораются на взлете, так как работают на максимальных режимах, это довольно частая проблема, на которую могут влиять внешние факторы, заявил авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/yamal_airlines
ТЕГИ:АвиацияСамолеты

Горячие новости

Все новости

партнеры