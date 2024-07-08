У самолета «Ямала» задымился двигатель

Это произошло после посадки в аэропорту Санкт-Петербурга. Следователем проводится осмотр воздушного судна, организован комплекс проверочных мероприятий.

Борт выполнял рейс по маршруту Салехард — Санкт-Петербург. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. Никто не пострадал.

Двигатели самолетов чаще всего возгораются на взлете, так как работают на максимальных режимах, это довольно частая проблема, на которую могут влиять внешние факторы, заявил авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с НСН.

