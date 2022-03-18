В аэропорту Сочи загорелся двигатель пассажирского самолета

Двигатель самолета авиакомпании Nordwind загорелся в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

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Инцидент произошел утром в пятницу, пишет РИА ФАН.

«При подготовке к противообледенительной обработке воздушного судна рейса N4048 по маршруту Сочи - Оренбург авиакомпании Nordwind произошло возгорание в двигателе», — отмечается в сообщении.

Рейс пришлось отложить; пассажиров высадили в терминал. В результате инцидента никто не пострадал. Позже пассажиры были отправлены в Оренбург резервным бортом.

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия, при наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

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Фото: facebook.com/Сочи (аэропорт)
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