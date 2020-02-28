Первый случай коронавируса выявлен в Белоруссии
Белорусские специалисты из Республиканском научно- практическом центре эпидемиологии и микробиологии выявили первый в стране случай коронавируса нового типа 2019-nCoV. Инфекцию обнаружили у студента из Ирана, сообщает Минздрав Белоруссии.
В заявлении ведомства говорится, что пациент прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Сейчас молодой человек чувствует себя удовлетворительно. Пациент и те, кто с ним контактировал, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице.
Иран находится в числе лидеров по выявленным случаям заражения коронавирусом наряду с Италией, Южной Кореей и Японией. Там заболели 245 человек.
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