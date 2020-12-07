У Ренаты Литвиновой диагностирован COVID-19

Актриса Рената Литвинова получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Литвинова отметила необходимость беречь друг друга и добавила, что, заразившись, еще больше боится «за самых беспомощных».

Согласно последним данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зафиксировано более 2,4 млн случаев коронавируса. За пандемию умерли 42 176 пациентов с COVID-19, выздоровело около 1,9 млн.

Ранее в ВОЗ заявили, что не видят необходимости в обязательной вакцинации против коронавируса.




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