У полицейских в КЧР после нападения стабильно тяжелое состояние

«Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильно тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — цитирует сообщение ТАСС.



Вечером 28 апреля в Карачаево-Черкесии на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы было совершено нападение: злоумышленники бросили взрывное устройство и открыли стрельбу. Все нападавшие были уничтожены на месте.



Следственный комитет сообщает, что ликвидированные лица были причастны к нападению на полицейских 22 апреля, в результате которого погибли двое сотрудников.



Среди подозреваемых в нападении 22 апреля были названы Казбек Джазаев, Руслан Эльканов, Владимир Аверьянов, Ахмат Эльканов и Руслан Семенов, сообщает RT.



В ходе операции 28 апреля двое полицейских погибли, еще четверо ранены.



Ранее сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Северной Осетии. Отмечается, что злоумышленника задержали на КПП «Верхний Ларс». По данным ведомства, 36-летний мужчина собирал и передавал спецслужбам ВСУ сведения о нахождении личного состава и техники российской армии в зоне СВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».