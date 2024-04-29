У полицейских в КЧР после нападения стабильно тяжелое состояние
Сотрудники правоохранительных органов, раненые в результате вооруженного нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщает Минздрав региона.
«Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильно тяжелое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — цитирует сообщение ТАСС.
Вечером 28 апреля в Карачаево-Черкесии на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы было совершено нападение: злоумышленники бросили взрывное устройство и открыли стрельбу. Все нападавшие были уничтожены на месте.
Следственный комитет сообщает, что ликвидированные лица были причастны к нападению на полицейских 22 апреля, в результате которого погибли двое сотрудников.
Среди подозреваемых в нападении 22 апреля были названы Казбек Джазаев, Руслан Эльканов, Владимир Аверьянов, Ахмат Эльканов и Руслан Семенов, сообщает RT.
В ходе операции 28 апреля двое полицейских погибли, еще четверо ранены.
Ранее сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Северной Осетии. Отмечается, что злоумышленника задержали на КПП «Верхний Ларс». По данным ведомства, 36-летний мужчина собирал и передавал спецслужбам ВСУ сведения о нахождении личного состава и техники российской армии в зоне СВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Telegram заблокировал бот ГУР Украины по сбору данных
- У полицейских в КЧР после нападения стабильно тяжелое состояние
- Бойцы эвакуировали с линии фронта первый Abrams
- МИД Украины: Убитые в Германии граждане были военными
- Группа «Коррозия металла» приостановила свою деятельность
- КНДР: США на Украине ждет поражение
- Кинокартина «Сто лет тому вперед» возглавила кинопрокат в России и СНГ за выходные
- Мэр Киева призвал к усилению поддержки Украины в сфере ПВО
- «Летучий корабль» собрал в прокате более миллиарда рублей
- Кличко: Правительство Украины недостаточно борется с коррупцией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru