У подростка разорвало стенку желудка после челленджа с колой и ментосом

В одном из городов России 15-летний подросток выпил колу и съел упаковку ментоса, после чего у него разорвало стенку желудка. Рассказ медика публикует Тelegram-канал «112».

Известно, что пострадавший вместе с другом хотел повторить опасный челлендж из Сети. По данным источника, сразу после того, как один из парней выпил колу и съел конфеты, у него изо рта и носа пошла пена, а после — началась рвота с кровью.