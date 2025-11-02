У подростка разорвало стенку желудка после челленджа с колой и ментосом

В одном из городов России 15-летний подросток выпил колу и съел упаковку ментоса, после чего у него разорвало стенку желудка. Рассказ медика публикует Тelegram-канал «112».

Известно, что пострадавший вместе с другом хотел повторить опасный челлендж из Сети. По данным источника, сразу после того, как один из парней выпил колу и съел конфеты, у него изо рта и носа пошла пена, а после — началась рвота с кровью.

«Дань тренду»: Психолог исключил помощь сосок в борьбе со стрессом

Приехавшие на место ЧП врачи обнаружили у пострадавшего «доскообразный» живот, диагностировав у мальчика разрыв стенки желудка в результате химической реакции. Медики также не исключили, что у подростка была язва, которую усугубил опасный челлендж.

Согласно информации источника, пострадавшего экстренно прооперировали и удалили ему стенку желудка.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал о другом опасном тренде среди молодежи, связанном с прыжками с большой высоты ради контента в Сети.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетПострадавшиеМедикиПодростки

Горячие новости

Все новости

партнеры