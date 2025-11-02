У подростка разорвало стенку желудка после челленджа с колой и ментосом
В одном из городов России 15-летний подросток выпил колу и съел упаковку ментоса, после чего у него разорвало стенку желудка. Рассказ медика публикует Тelegram-канал «112».
Известно, что пострадавший вместе с другом хотел повторить опасный челлендж из Сети. По данным источника, сразу после того, как один из парней выпил колу и съел конфеты, у него изо рта и носа пошла пена, а после — началась рвота с кровью.
Приехавшие на место ЧП врачи обнаружили у пострадавшего «доскообразный» живот, диагностировав у мальчика разрыв стенки желудка в результате химической реакции. Медики также не исключили, что у подростка была язва, которую усугубил опасный челлендж.
Согласно информации источника, пострадавшего экстренно прооперировали и удалили ему стенку желудка.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал о другом опасном тренде среди молодежи, связанном с прыжками с большой высоты ради контента в Сети.
